В Петербурге мужчина приставил нож к горлу незнакомца в парадной

Ему присудили два года колонии.

В городской прокуратуре сообщили, что вечером 28 октября подсудимый приставил к горлу незнакомца нож и потребовал отдать ему телефон за 5 тысяч рублей. Однако потерпевшему удалось вырваться и убежать, как только преступник отвлекся.

В исправительную колонию общего режима мужчина проведет 2 года. Его осудили по статье о разбое с применением угрозы оружием.

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Ранее стало известно, что спасатели достали двухлетнего ребенка из запертой машины в поселке Тельмана.