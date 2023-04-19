В Петербурге мужчина приставил нож к горлу незнакомца в парадной

Ему присудили два года колонии.
В городской прокуратуре сообщили, что вечером 28 октября подсудимый приставил к горлу незнакомца нож и потребовал отдать ему телефон за 5 тысяч рублей. Однако потерпевшему удалось вырваться и убежать, как только преступник отвлекся.
В исправительную колонию общего режима мужчина проведет 2 года. Его осудили по статье о разбое с применением угрозы оружием.
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Ранее стало известно, что спасатели достали двухлетнего ребенка из запертой машины в поселке Тельмана.