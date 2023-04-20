На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 20 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 135, 48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков, мойка шевронов, буферов;
- км 629, 630, 634, 635, 672 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 0-34 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00,очистка и мойка СБО от пыли и грязи, очистка водоотводных лотков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-82 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи;
- км 55 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- транспортные развязки км 135,141, 145, 152 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка барьерного ограждения;
- км 145-155 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка прикромочных лотков;
- км 187-189 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, заливка трещин в а/б покрытии.
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А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,очистка прикромочных лотков.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д, уборка сигнальных вех;
- км 0-10 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную;
- км 4-5 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 31-32 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 72-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка остановок общественного транспорта и тротуаров;
- км 41-79 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка остановок общественного транспорта и тротуаров;
- км 37-64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи механизированным способом;
- км 0-38 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 74-77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 2-16, 27-34, 34-56, 57-77, 78-111, 112-145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.
А-180 «Нарва»:
- км 58-99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
- км 143-147 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, помывка посадочных платформ и бортового камня;
- км 143-149 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, уборка и смет песка.
Р-23 «Псков»:
- км 35-38 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, механическая очистка осевой разделительной полосы.
- км 147-150 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, заливка трещин в а/б покрытии.