Первый офис Альфа-банка открылся во Всеволожске

Его оформили как креативное пространство.

В административном центре Всеволожского района открылось новое отделение Альфа-банка, схожее по оформлению с коворкингом — сообщает Neva.today.

В доме 29 на Всеволожском проспекте недавно заработало современное общественное пространство с мягкими пуфиками, круглыми столиками и обилием света.

Именно таким современным образом решили оформить новое отделение Альфа-банка. Региональный управляющий филиала «Санкт-Петербургский» кредитной организации Сергей Кульпин прокомментировал выбор именно такого дизайнерского решения, отметив, что жители Всеволожска смогут пользоваться новым отделением вместо того, чтобы ездить в петербургские отделения кредитной организации.

Фото: kredit-on.ru

Ранее стало известно, что «Альфа Банк» выпустил приложение для iPhone «Деньги всем» вместо удаленного.