С 3 по12 мая проезд на пригородных электричках для ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих будет бесплатным.
Как уточняют в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», для получения льготы необходимы следующие документы:
— удостоверение инвалида Великой Отечественной войны;
— удостоверение ветерана Великой Отечественной войны;
— удостоверение о праве на льготы;
— удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
— паспорт.
Сопровождающему льготника также положен бесплатный проезд. Для это нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Право бесплатного проезда распространяется только на одного человека.