С 3 по12 мая проезд на пригородных электричках для ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих будет бесплатным.

«Можно будет побывать в памятных местах или съездить по личным делам. Для ветеранов и приравненных к ним лиц проезд и так бесплатный, а на праздниках мерой поддержки смогут воспользоваться и их сопровождающие. На эту меру поддержки выделили субсидии из бюджета Ленинградской области», – прокомментировал председатель регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.

Как уточняют в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», для получения льготы необходимы следующие документы:

— удостоверение инвалида Великой Отечественной войны;

— удостоверение ветерана Великой Отечественной войны;

— удостоверение о праве на льготы;

— удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

— паспорт.

Сопровождающему льготника также положен бесплатный проезд. Для это нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Право бесплатного проезда распространяется только на одного человека.