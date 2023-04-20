Аналитический комментарий Банка России о динамике цен опубликован на этой неделе.

В интервью ЦУР Алексей Суслов, начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России поведал жителям Ленобласти, что происходило с ценами в Ленинградской области и почему? Как Банк России своими действиями влияет на уровень инфляции в стране и что будет, если заморозить цены?

Видео можно посмотреть по ссылке: ЦУР Ленинградской области.

Фото: vk.com / ЦУР Ленинградской области

Ранее стало известно, что первый офис Альфа-банка открылся во Всеволожске.