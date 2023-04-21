Президент призвал усилить диалог с гражданами на муниципальном уровне

На заседании Совета при Президенте по развитию местного самоуправления Владимир Путин отметил значимость прямого диалога между государством и гражданами. Чтобы повысить уровень коммуникации с жителями, Владимир Путин предложил масштабировать практику Центров управления регионами на муниципальный уровень.

«Опыт показывает, что цифровизация повышает уровень качества и действенности такой обратной связи. На прошлом заседании Совета мы говорили о создании Центров управления регионами. Сегодня такие Центры активно работают во всех субъектах федерации, получают хорошие отзывы от людей. Этот опыт необходимо распространить и на муниципальный уровень», — отметил Президент.

Центры управления регионами были созданы по поручению Президента и работают в 83 субъектах России. Их деятельность курирует головная организация АНО «Диалог Регионы». В основные задачи Центров входит работа с обратной связью от жителей в интернете, предиктивная аналитика, обучение сотрудников органов власти работе в социальных сетях.

«С момента создания ЦУР Ленинградской области обработал больше 330 тысяч обращений от жителей региона. Среди самых актуальных тем: здравоохранение, дороги и ЖКХ», — отметил руководитель ЦУР Тимур Зайнуллин.

В целом по стране, с момента открытия ЦУР, было обработано более 13,7 млн предложений и жалоб жителей, оставленных в соцсетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». С 2020 года подразделения «Диалога» стали оператором интернет-коммуникации между гражданами и местной властью.

Также «Диалог» является координатором проекта по созданию госпабликов, официальных страниц госучреждений. Центры управления регионами регулярно обучают представителей власти технологиям коммуникации с гражданами в интернете с помощью госпабликов, основной площадкой которых является социальная сеть «ВКонтакте».

Президент России отметил, что люди с нуждами и проблемами обращаются в первую очередь к сотрудникам муниципалитетов, ждут от них внимательного отношения к своим инициативам и просьбам. Для обеспечения такого диалога по методологии ЦУР в России создано 530 Муниципальных центров управления. Они также обрабатывают сообщения жителей из интернета на уровне городов и районов и несут ответственность за развитие коммуникаций между органами власти и населением.