Леонид Агутин выступит на фестивале «GARAGE FEST Игора Драйв-2023»

Автор: Кира Нагорная
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Грандиозный фестиваль скорости и музыки пройдет 5 и 6 августа на Автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе

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Фото: lenobl.ru

Как рассказали организаторы, весь уикенд гостей ожидает насыщенная программа: уникальная 4-часовая автогонка на выносливость «Russian Endurance Challenge-2023», лектории, соревнования по дрифту, презентации «формульных болидов», выставки уникальных дрэгстеров и промодов. На площадке фестиваля для зрителей пройдет выставка редких и коллекционных автомобилей от проекта «Автокультура».

Откроет большую концертную программу в субботу, 5 августа, Леонид Агутин.

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