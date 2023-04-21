Леонид Агутин выступит на фестивале «GARAGE FEST Игора Драйв-2023»

Грандиозный фестиваль скорости и музыки пройдет 5 и 6 августа на Автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе

Как рассказали организаторы, весь уикенд гостей ожидает насыщенная программа: уникальная 4-часовая автогонка на выносливость «Russian Endurance Challenge-2023», лектории, соревнования по дрифту, презентации «формульных болидов», выставки уникальных дрэгстеров и промодов. На площадке фестиваля для зрителей пройдет выставка редких и коллекционных автомобилей от проекта «Автокультура».

Откроет большую концертную программу в субботу, 5 августа, Леонид Агутин.