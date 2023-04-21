Ленинградских школьников приглашают выучить язык программирования на летних каникулах

Выбрать курс и подать заявку на летние бесплатные образовательные программы проекта «Код будущего» учащиеся могут на Госуслугах

Заявление на обучение может подать сам школьник 8-11 классов либо его родители через учетную запись на госуслугах до 31 мая.

Обучением в рамках проекта «Код будущего» занимаются известные в стране образовательные площадки, онлайн-школы и университеты России. Ребята учатся работать с кодом, знакомятся с основами синтаксиса языка и получают представление о том, как создаются реальные сайты и веб-приложения.

Всего же в 2023 году ребятам доступны 19 курсов от 12 ведущих ВУЗов и ИТ-компаний, каждый из которых состоит из 4 модулей по 36 академических часов. Успешно сдав экзамены, школьники получат сертификат об окончании курса. Обучение бесплатное.