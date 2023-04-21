В Доме правительства Ленобласти наградили почетных доноров

Федеральный знак отличия Почетный донор России сегодня торжественно вручили восьми ленинградцам.

Каждый из Почетных доноров России сдал кровь более 40 раз и, помимо знака отличия, им также предоставляются выплаты и льготы.

«Это люди, которые спасли тысячи жизней. Без их участия помощь новорожденным, детям, больным онкогематологическими заболеваниями, женщинам после тяжелых родов, пострадавшим в ДТП, пожарах и при травмах была бы невозможной», ― прокомментировал председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков.

В 47 регионе сегодня проживает около 12 тысяч доноров крови, из них 7,5 тысяч ― почетные доноры. Если вам больше 18 лет, вы хорошо себя чувствуете и у вас нет противопоказаний к донации вас ждут в Центре крови Ленинградской области. Расписание донорских дней и другая информация доступны по ссылке. При себе необходимо иметь паспорт.