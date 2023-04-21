Михаил Ильин ознакомился с армейскими буднями, условиями быта и службы солдат-срочников

Встреча с призывниками — хорошая традиция.

Сегодня вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин встретился с первая группой ленингадских новобранцев.

Армейский быт нынешних бойцов — это уже не портянки, дежурства в столовой и чистка картошки. Сегодня казарма- это удобные комфортные кровати, а столовая «шведский стол» с выбором блюд, отмечает чиновник.

Он считает, что служба сделает из ребят настоящих мужчин, способных защитить Родину от любых посягательств.

Ранее стало известно, что защитники Донбасса получат статус ветеранов боевых действий.