Михаил Ильин ознакомился с армейскими буднями, условиями быта и службы солдат-срочников

Автор: Анастасия Щербакова
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Встреча с призывниками — хорошая традиция.

Сегодня вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин встретился с первая группой ленингадских новобранцев.

Армейский быт нынешних бойцов — это уже не портянки, дежурства в столовой и чистка картошки. Сегодня казарма- это удобные комфортные кровати, а столовая «шведский стол» с выбором блюд, отмечает чиновник.

Он считает, что служба сделает из ребят настоящих мужчин, способных защитить Родину от любых посягательств.

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Ранее стало известно, что защитники Донбасса получат статус ветеранов боевых действий.

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