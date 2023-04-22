В Старорусском районе Новгородской области перевернулся рейсовый микроавтобус из Петербурга

Авария случилась около 19.00 на автодороге «Демянск – Старая Русса – Волот».

В автобусе ехали 14 человек – водитель и 13 пассажиров, сообщает региональное управление ГИБДД. По сообщениям Мойки78, водитель 1974 года рождения управлял микроавтобусом Mercedes Sprinte, который направлялся по маршруту «Санкт-Петербург – Великий Новгород – Старая Русса – Демянск – Марево».

Объезжая автомобиль, ехавший в попутном направлении, автобус наехал на препятствие и опрокинулся. В инциденте пятеро пострадавших, включая ребенка. Начата проверка по факту аварии.

Фото: УГИБДД УМВД по Новгородской области

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