На трассе под Ломоносовом автомобиль вылетел в кювет, водитель погиб

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Смертельное ДТП произошло утром 22 апреля на 38-м километре трассы «Волосово — Гомонтово — Копорье — Керново» в Ломоносовском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 52-летний водитель Jeep Grand Cherokee по неустановленной причине съехал с дороги в кювет. Водитель погиб на месте от полученных травм.

Проводится проверка. Известно, что за последние 1,5 года мужчина ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Вам будет интересно
На трассе под Ломоносовом автомобиль вылетел в кювет, водитель погиб Ломоносовский район, ДТП, водитель погиб, в кювет, авария
Водитель чудом выжил после ДТП на КАД – фото
Серьезное ДТП произошло утром 21 апреля на 115-м километре внутреннего кольца КАД Петербурга. По предварительным данным, у съезда на Краснофлотское шоссе...
21.04.2023 121
Автор