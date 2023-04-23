На трассе под Ломоносовом автомобиль вылетел в кювет, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло утром 22 апреля на 38-м километре трассы «Волосово — Гомонтово — Копорье — Керново» в Ломоносовском районе Ленобласти.
По предварительным данным, 52-летний водитель Jeep Grand Cherokee по неустановленной причине съехал с дороги в кювет. Водитель погиб на месте от полученных травм.
Проводится проверка. Известно, что за последние 1,5 года мужчина ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
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