В Ленобласть из теплых краев вернулись белые и серые цапли — фото

Серые и белые цапли вернулись после зимовки в Ленобласть.
Птицы уже вовсю обустраиваются: вьют гнезда, облетают родные места и осматривают окрестности. Снимки, сделанные фотографом Стасом Крутоверцевым, были опубликованы в тг-канале «АстроФотоБолото».
Фото: Стас Крутоверцев, АстроФотоБолото/телеграм
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