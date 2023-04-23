В Ленобласть из теплых краев вернулись белые и серые цапли — фото

Серые и белые цапли вернулись после зимовки в Ленобласть.

Птицы уже вовсю обустраиваются: вьют гнезда, облетают родные места и осматривают окрестности. Снимки, сделанные фотографом Стасом Крутоверцевым, были опубликованы в тг-канале «АстроФотоБолото».

Фото: Стас Крутоверцев, АстроФотоБолото/телеграм