На острове уже собирают подписи, заявили в Координационном совете российских соотечественников.

Об этом 24 апреля стало известно РИА Новости.

Выполнение прямых рейсов между Россией и Кипром прекращено более года назад. Это ограничение не повлияло ни на экономику, ни на политическую ситуацию внутри России. С другой стороны, отсутствие прямых авиарейсов крайне негативно сказалось на кипрской экономике. При отсутствии прямых рейсов Кипр теряет 25 процентов турпотока из-за отсутствия россиян, — говорится в документе.