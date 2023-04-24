С 10 апреля в субботниках на территории Ленобласти приняли участие более 100 тысяч человек

За пол месяца они привели в порядок более 900 памятных мест, воинских захоронений, общественных территорий и дворов.

«Больше всего жителей вышли 22 апреля, в день Всероссийского субботника. Ленинградцы смогли не только присоединиться к существующим субботникам, но и организовать свои. На интерактивной карте от жителей поступила уже 121 заявка на их проведение, больше всего — из Тихвинского района», — рассказал председатель областного комитета по ЖКХ Александр Тимков.

Всего в регионе запланировано провести 2 273 субботника на 729 мемориалах и 1544 набережных, парках, общественных территориях. Часть из них уже прошли. Принять участие в субботниках могут все желающие — адреса размещены на порталах и в соцсетях населенных пунктов, а также на интерактивной карте по ссылке. В этом году хештег весенней уборки — #субботник47.