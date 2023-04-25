Работы в Кингисеппском районе ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорога ремонтируется целиком, все семь километров. Сейчас дорожники выполняют геодезическую съемку местности, а в конце недели начнут разбирать старые остановки.

Окончание ремонта намечено на август. «Ленавтодор» просит водителей быть внимательными и соблюдать требования временных знаков.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» уже идет ремонт дороги между Киришами и Глажево, продолжается ремонт трассы Бараны — Вознесенье и трассы Рощино — Сосновая Поляна и участок Молодежного шоссе на Выборг.

Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.