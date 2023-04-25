Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь

Движение по трассе «Кола» на два часа будет ограничено 26 апреля.
Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 26 апреля с 13:00 до 15:00 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Мост разведут для проведения технического обслуживания механизмов.
Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
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