Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь

Движение по трассе «Кола» на два часа будет ограничено 26 апреля.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 26 апреля с 13:00 до 15:00 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Мост разведут для проведения технического обслуживания механизмов.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

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В этот же день в Ленобласти на трассе Р-21 «Кола» планируют развести и Ладожский мост через Неву.