Дальнейшее развитие экономического и не только сотрудничества обсудили Александр Дрозденко и Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев.

В ходе встречи Александр Дрозденко и Дмитрий Мезенцев обсудили вопросы дальнейшего экономического сотрудничества, а также общие проекты по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Дмитрий Мезенцев рассказал о результатах работы белорусской прокуратуры по исследованию архивных материалов и сбору доказательств фактов массового геноцида, развязанного нацистами в годы ВОВ на территории Белоруссии. Результаты данного исследования лягут в основу очередного издания масштабного проекта «Библиотека Союзного государства».

Глава региона с свою очередь отметил, что у России и Белоруссии давние исторические связи, тесное сотрудничество в экономической и социальной сферах.