Как оказалось, WhatsApp лидирует среди всех мессенджеров по числу звонков и сообщений от мошенников.

Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Сейчас порядка 80% всех звонков мошенников россиянам приходится на WhatsApp.

Сейчас ведомство работает над механизмом борьбы с злоумышленниками.

«Здесь тоже, мы считаем, в этом году будет значимый прогресс. Спам-звонки (не мошеннические, а если кто-то звонит с рекламой), они тоже будут у нас отрегулированы, и таких звонков станет на порядок меньше», — отметил министр.