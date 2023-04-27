Как оказалось, WhatsApp лидирует среди всех мессенджеров по числу звонков и сообщений от мошенников.
Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Сейчас порядка 80% всех звонков мошенников россиянам приходится на WhatsApp.
Сейчас ведомство работает над механизмом борьбы с злоумышленниками.
«Здесь тоже, мы считаем, в этом году будет значимый прогресс. Спам-звонки (не мошеннические, а если кто-то звонит с рекламой), они тоже будут у нас отрегулированы, и таких звонков станет на порядок меньше», — отметил министр.
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21.04.2023 180