Глава Ленобласти зажёг Вечный огонь на мемориале «Роща пятисот» в Кингисеппе

Символическим зажжением Вечного огня 47 регион отметился на интерактивной Карте Вечных огней и Огней памяти

В церемонии участвовали также кингисеппские ветераны и молодые активисты. В режиме телемостов Вечные огни впервые зажгли в городах Смоленской, Псковской, Кировской и других областей. Работу мемориалов по всей стране обеспечивает «Газпром», который осуществляет в том числе техническое обслуживание и реконструкцию таких памятников.

«У нас ― ленинградцев, россиян есть очень хорошая традиция — на каждом братском захоронении и памятном месте иметь Вечный огонь. Через огонь победы, через Вечный огонь мы обеспечиваем связь поколений с нашими воинами-освободителями и теми, кто сегодня выполняет свой священный воинский долг. Также как и много лет назад мы уверены в победе», — отметил глава Ленобласти.

Отметим, что у этой рощи в Кингисеппе два названия: «Роща пятисот» и «Роща памяти». У местных краеведов есть предположение, что все началось с гражданской войны: именно тут, в живописной роще, белогвардейские солдаты казнили пятьсот местных большевиков и сочувствующих им. На месте расстрела мучеников 23 февраля 1941 года был открыт памятник, а ровно через 4 месяца грянула Великая Отечественная война.

После войны, в 1950-е годы, здесь же была создана братская могила солдат, освобождавших Кингисепп от фашистов. На мемориальных досках братской могилы увековечено 1068 человек. В базе «Мемориал» указано, что в могиле захоронено 1890 человек, 1276 из них известны, 614 неизвестны.