Китайские турфирмы требуют от отелей Петербурга скидки

Бизнесмены считают, что в 2023 году сотрудничество с КНР будет невыгодным, особенно в разгар сезона.

Фирмы из Китая требуют очень высоких скидок на размещение своих туристических групп в Петербурге. Специалисты отмечают, что такие требования делают работу с КНР невыгодной, особенно в высокий сезон. Об этом сообщают Невские Новости.

Китайские фирмы хотят размещать своих граждан в трехзвездочном отеле с питанием за 2 700 рублей в сутки, что значительно ниже средних цен по Петербургу. В разгар сезона проживание в таких условиях поднимется до 4 500 — 5 000 рублей.

Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что 176 млн рублей выделят власти на поддержку туризма.