В большинстве районов Ленобласти 28 апреля пройдет дождь

В пятницу, 28 апреля, в Ленобласти ожидается облачная погода.
В большинстве районов пройдет дождь, местами небольшой, ночью в отдельных районах прогнозируют ливни. Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +1…+6°C, днем +7…+12°C, местами до +15°C.
Вам будет интересно
Волонтеры «Кошкиспас» пришли на помощь раненному краснокнижному лебедю, которого заметили в водоеме рядом с деревней Монделево в Гатчинском районе Ленобласти. У...
26.04.2023 66