В большинстве районов Ленобласти 28 апреля пройдет дождь

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В пятницу, 28 апреля, в Ленобласти ожидается облачная погода.

В большинстве районов пройдет дождь, местами небольшой, ночью в отдельных районах прогнозируют ливни. Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +1…+6°C, днем +7…+12°C, местами до +15°C.

Вам будет интересно
В большинстве районов Ленобласти 28 апреля пройдет дождь погода, Ленобласть, дожди, апрель
В Ленобласти спасли раненого охотниками краснокнижного лебедя - фото
Волонтеры «Кошкиспас» пришли на помощь раненному краснокнижному лебедю, которого заметили в водоеме рядом с деревней Монделево в Гатчинском районе Ленобласти. У...
26.04.2023 66
Автор