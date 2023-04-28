Житель Тихвина отобрал у приятеля тысячу рублей и теперь может отправиться в тюрьму

В отношение местного жителя возбудили уголовное дело за грабеж.

В четверг 27 апреля в полицию обратился 27-летний житель Тихвина, который заявил, что накануне знакомый ограбил его. Ущерб составил одну тысячу рублей. Спустя несколько часов правоохранители нашли злоумышленника. Им оказался местный житель.

Подозреваемый уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Об этом 28 апреля сообщает «Петербургская полиция».