Житель Тихвина отобрал у приятеля тысячу рублей и теперь может отправиться в тюрьму

Автор: Анастасия Щербакова
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В отношение местного жителя возбудили уголовное дело за грабеж. 

В четверг 27 апреля в полицию обратился 27-летний житель Тихвина, который заявил, что накануне знакомый ограбил его. Ущерб составил одну тысячу рублей. Спустя несколько часов правоохранители нашли злоумышленника. Им оказался местный житель.

Подозреваемый уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Об этом 28 апреля сообщает «Петербургская полиция».

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