В Петербурге открылся бренд-наследник компании Zara — Maag (видео)

Автор: Анастасия Щербакова
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Открытие магазинов одежды все же состоялось. Еще накануне 27 апреля торговые точки не принимали гостей.

Как передает Фонтанка, магазины одежды Maag открылись в торговых  центрах «Галерея» и «Мега Дыбенко» в Петербурге.

Следом должны начать работу торговые точки в доме Мертенса на Невском проспекте, «Европолисе», «Лето» и «Мега Парнас».

 

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