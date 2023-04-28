Открытие магазинов одежды все же состоялось. Еще накануне 27 апреля торговые точки не принимали гостей.
Как передает Фонтанка, магазины одежды Maag открылись в торговых центрах «Галерея» и «Мега Дыбенко» в Петербурге.
Следом должны начать работу торговые точки в доме Мертенса на Невском проспекте, «Европолисе», «Лето» и «Мега Парнас».
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27.04.2023 93