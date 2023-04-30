Стала известна программа гастрономического фестиваля «Корюшка идет!»

В Новой Ладоге Ленобласти 13 мая пройдет пятый юбилейный гастрономический фестиваль «Корюшка идет!».

Гостей праздника ждут театрализованное шоу, гастрономические мастер-классы, конкурс рыбной ловли и выступление «Метелицы». Одной из главных тем станет 80-летие прорыва блокады Ленинграда.

Публикуем подробную программу фестиваля.

11.00 – 21.00

Работа площадок и тематических зон фестиваля: «Рыбацкая деревня», гастрономическая площадка, «Ярмарка ремесел», детская арт-зона, информационно-туристский центр «Серебряное ожерелье России», тематические фотозоны, прогулки с аудио-гидом по Новой Ладоге и интерактивная программа «Корюха не щука, в чем ее наука» в музее «А.В. Суворов в Новой Ладоге».

10.00 -13.00

Конкурс рыбной ловли (наб. Ладожской флотилии).

12.00 — 18.30

Кулинарные мастер-классы — приготовление рыбных блюд (наб. Ладожской флотилии).

13.00 — 13.40

Торжественная церемония открытия фестиваля, театрализованный пролог «Новая Ладога – город рыбаков» (Главная сцена пл. Кирова).

14.00 — 21.00