Стала известна программа гастрономического фестиваля «Корюшка идет!»

В Новой Ладоге Ленобласти 13 мая пройдет пятый юбилейный гастрономический фестиваль «Корюшка идет!».
Гостей праздника ждут театрализованное шоу, гастрономические мастер-классы, конкурс рыбной ловли и выступление «Метелицы». Одной из главных тем станет 80-летие прорыва блокады Ленинграда.
Публикуем подробную программу фестиваля.
11.00 – 21.00
Работа площадок и тематических зон фестиваля: «Рыбацкая деревня», гастрономическая площадка, «Ярмарка ремесел», детская арт-зона, информационно-туристский центр «Серебряное ожерелье России», тематические фотозоны, прогулки с аудио-гидом по Новой Ладоге и интерактивная программа «Корюха не щука, в чем ее наука» в музее «А.В. Суворов в Новой Ладоге».
10.00 -13.00
Конкурс рыбной ловли (наб. Ладожской флотилии).
12.00 — 18.30
Кулинарные мастер-классы — приготовление рыбных блюд (наб. Ладожской флотилии).
13.00 — 13.40
Торжественная церемония открытия фестиваля, театрализованный пролог «Новая Ладога – город рыбаков» (Главная сцена пл. Кирова).
14.00 — 21.00
- Выступление творческих коллективов Ленинградской области и Санкт-Петербурга;
- Акция «Зарыбление» — торжественный выпуск молоди рыб в реку Волхов;
- Театрализованное представление в честь пятилетия Фестиваля;
- Церемония награждения победителей конкурса рыбной ловли;
- Гала-концерт с участием звезд отечественной эстрады и кавер-групп (Главная сцена пл. Кирова).