В Думу внесен законопроект о запрете парламентариям и министрам иметь недвижимость за границей

Фракция ЛДПР в Госдуме во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким внесла законопроект о запрете чиновникам иметь имущество в недружественных странах.

В частности, речь идет о депутатах Госдумы и сенаторах, федеральных министрах, лицах, занимающих отдельные должности в органах прокуратуры, Следственного комитета, МВД России, Центробанке и Счетной палате.

Авторы инициативы напомнили, что сейчас лица, занимающие «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности, не могут иметь иностранное гражданство и счета за пределами России. Однако эта категория лиц пока имеет право владеть недвижимым имуществом в иностранных государствах.