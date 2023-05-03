В Ленобласти за сутки выявили пять новых случаев COVID-19

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у пяти человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 3 мая.

  • Бокситогорский район: Пикалёво (+1).
  • Волховский район: Волхов (+1).
  • Всеволожский район: массив Углово, СНТ Юбилей (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+1).
  • Лужский район: Луга (+1).
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