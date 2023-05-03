В Ленобласти за сутки выявили пять новых случаев COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у пяти человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 3 мая.

Бокситогорский район: Пикалёво (+1) .

Волховский район: Волхов (+1) .

Всеволожский район: массив Углово, СНТ Юбилей (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+1) .

Лужский район: Луга (+1).