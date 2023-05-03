На КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе ведутся работы

Как минимум на шесть дней перекроют две полосы движения.

На внутреннем кольце КАД, на участке между транспортной развязкой на пересечении с Софийской улицей и транспортной развязкой на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») будут перекрыты две полосы движения — сообщает 47news.

В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 10 по 15 мая будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, а по третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Работы будут производиться на участке внутреннего кольца КАД с 62 по 65 километр, в круглосуточном режиме, в две смены.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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