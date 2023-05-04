«Бессмертный полк» в 2023 году пройдет в Ленобласти в новом формате — на автомобилях

В этом году портреты семейных героев можно разместить на окнах автомобилей, общественного и грузового транспорта, такси.

Фотографии рекомендовано прикрепить стеклах, там, где они хорошо видны и прохожим, и участникам дорожного движения. Наносимые на машины изображения не должны ограничивать обзор водителю, порекомендовав наносить их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. Для лучшей сохранности портреты советуют размещать на внутренней стороне стекла.

Также 9 мая ленинградцам предлагается заменить свой аватар в социальной сети на портрет героя семьи. Напомним, традиционного очного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет.

Празднично оформить портрет своего героя можно в специальном онлайн-конструкторе на официальном сайте движения «Бессмертный полк России».