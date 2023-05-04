Двенадцатилетнюю девочку изнасиловали во Всеволожске

В полицию Всеволожского района 3 мая обратилась 45-летняя жительница Всеволожска. Женщина рассказала, что ее 12-летнюю дочь изнасиловал малознакомый мужчина.
Преступление произошло в квартире, где пострадавшая проживала вместе с мамой. Около 15:00 молодой человек совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Мать пострадавшей узнала о случившемся и в 23:50 обратилась в полицию. Решается вопрос об уголовном деле. Подозреваемого разыскивают.
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16.05.2022 5117