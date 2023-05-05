Ветер, снег и до -6 °C ночью. Погода в Ленобласти на 6 мая

Как сообщает ГУ МЧС, 6 мая на территории Ленинградской области будет облачная с прояснениями погода, но ожидаются дожди и мокрый снег.
Будет дуть ветер северного и северо-западного направлений, 5-10 метров в секунду.
Ночью температура воздуха -6… -1 °C. Днем столбик термометра покажет +4… +9 °C.
Вам будет интересно
Главный синоптик Петербурга о погоде в мае: «Придут настолько холодные воздушные массы, что осадки затвердеют»
Пока воздух в Санкт-Петербурге продолжает прогреваться, но холод вернется уже в ближайшие часы. Такой прогноз погоды на ближайшие дни дал...
02.05.2023 289