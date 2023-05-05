Ветер, снег и до -6 °C ночью. Погода в Ленобласти на 6 мая

Как сообщает ГУ МЧС, 6 мая на территории Ленинградской области будет облачная с прояснениями погода, но ожидаются дожди и мокрый снег.

Будет дуть ветер северного и северо-западного направлений, 5-10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха -6… -1 °C. Днем столбик термометра покажет +4… +9 °C.