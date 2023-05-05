На Арсенальной и Пироговской набережных будут укладывать асфальт

В связи с проводимыми работами вводится ограничение на движение транспорта.

Ограничения движения по Арсенальной и Пироговской набережным введут из-за работ по ремонту асфальта. Чтобы уменьшить неудобства автомобилистов, замена дорожного полотна будет проводиться в несколько этапов. Об этом сообщают Невские Новости.

Арсенальную набережную закроют от Арсенальной улицы до Литейного моста в Калининском районе Петербурга с 6 по 20 мая. Ограничения на Пироговской набережной введут с 12 мая по 10 июля на участке от улицы Фокина до улицы Академика Лебедева в Выборгском районе.

Фото: Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры

Ранее стало известно, что центр Петербурга перекрыли из-за репетиции Парада Победы.