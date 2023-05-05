Умер автор музыкальных клипов «Мумий Тролль» Михаил Хлебородов

Российский кинорежиссер, сценарист и клипмейкер скончался на 57-м году жизни.

Коллега почившего Григорий Константинопольский сообщил о смерти Хлебородова в пятницу, 5 мая в своих социальных сетях. Он назвал его выдающимся клипмейкером и, вероятно, первым, кто еще в 80-х годах взялся за режиссуру музыкальных клипов.

Как передает издательство СНОБ, причина смерти Хлебородова раскрыта не была. Режиссер в прошлом году переболел ковидом.

Михаил Хлебородов / Фото из соцсетей Григория Константинопольского

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