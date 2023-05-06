Когда россияне чаще всего получают нежелательные звонки?

Чаще всего нежелательные звонки россияне получают по понедельникам и вторникам в рабочее время, в основном с 10:00 до 14:00, говорится в статистических данных определителя номера «Яндекса».

Количество звонков, которые сервис пометил как потенциально мошеннические, в апреле 2023 года выросло на 13,6 % по сравнению с январем. При этом число звонков от финансовых организаций (микрозаймы, биржевые и криптовалютные брокеры) сократилось на 32,8 %.

С января по апрель 2023 года определитель номера «Яндекса» обработал 440 миллионов вызовов с неизвестных номеров. Каждый пятый из них (почти 91 миллион) сервис отметил как «нежелательный»: от рекламных звонков и опросов до вероятного мошенничества. При этом, как «потенциально мошеннический» сервис определил каждый сотый звонок.

За первые четыре месяца 2023 года в топ-5 регионов, в которых пользователи определителя номера от «Яндекса» получили больше всего звонков с неизвестных номеров, вошли Москва и Московская область (20,5 %), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,3 %), Краснодарский край (3,8 %), Свердловская (3,5 %) и Нижегородская области (2,8 %).