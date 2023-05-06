Названы самые дешевые автомобили в России

Журналисты Autonews.ru назвали 10 самых дешевых автомобилей в России после весеннего повышения цен производителями и дилерами.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Lada Granta. На сайте «АвтоВАЗа» цены на эту модель после майского повышения начинаются с 692,3 тысячи рублей. У дилеров машина стоит дороже — в крупном автосалоне на севере Москвы за нее просят 700 тысяч рублей. В центре на западе столицы седан и вовсе предлагают за 795,9 тысячи рублей.

Седан, ввезенный по параллельному импорту, за такие деньги купить не получится. Дешевле всех из доступных на рынке оказался Volkswagen Lavida Qihang китайского производства — цены в автосалонах начинаются от 2 миллионов рублей. Немного дороже обойдется покупка «китайского» Volkswagen Polo в кузове хетчбэк — 2,25 миллиона рублей.

Что касается кроссоверов, в этом сегмента одним их самых дешевых является «Москвич 3». Его стоимость весной не менялась и по-прежнему стартует от 1,97 миллиона рублей. Импортный кроссовер по аналогичной цене журналистам найти не удалось. В начале весны за похожую сумму продавали китайский паркетник Jetta VS5. Однако теперь он закончился у дилеров в базовой комплектации, а его покупка в старшей комплектации Glory обойдется в 2,3 миллиона рублей.

Среди официально поставляемых в Россию китайских авто еще одним доступным вариантом называют Geely Coolray. Рекомендованные цены стартуют от 2,3 миллиона рублей. Кроссовер в начальной комплектации Comfort будет стоить дешевле с учетом так называемой «прямой выгоды» от производителя в размере 135 тысяч. Однако цены на базовую комплектацию в автосалонах сильно завышены и начинаются от 2,4 миллиона рублей.

За аналогичную сумму можно купить компактный кроссовер Hyundai Bayon, чья минимальная стоимость составляет 2,2 миллиона рублей. В том же ценовом сегменте доступна модель Bestune T77. На 100 тысяч дороже обойдется покупка кроссвэна Mitsubishi Xpander.

Эксперты Autonews.ru называют и еще один доступный китайский кроссовер, поставляющийся в Россию официально, — Chery Tiggo 4 Pro. Дилеры продают его по цене от 2 миллионов рублей, однако найти эту модель довольно тяжело.