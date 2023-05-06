Во Всеволожском районе пожаром уничтожены постройки на 700 квадратах. Хозяйка сумела спастись

По информации пресс-службы ГУ МЧС, 5 мая в 06:18 поступило сообщение о пожаре в деревне Вирки Всеволожского района. На место происшествия выехали дежурные смены 101-й, 147-й и 149-й пожарных частей: 12 человек и три спецмашины. Возгорание ликвидировано к 07:44.

Пожар произошел на участке на улице Ключевой. Горели двухэтажный дом и расположенные рядом сарай и баня. Общая площадь возгорания – около 700 квадратных метров. В доме во время происшествия находилась 59-летняя хозяйка, ей удалось выбраться самостоятельно.

Сумма причиненного ущерба устанавливается. Причины произошедшего выясняет отдел надзора и профилактики МЧС Всеволожского района.