В Вырице сгорел гараж с «Жигулями». В больнице хозяин

В экстренные службы 6 мая в 01:20 сообщили о пожаре на улице Утинской в поселке Вырица. Горели гараж, легковой автомобиль, сарай и хозяйственные постройки на площади 89 квадратных метров.

К 02:12 возгорание ликвидировано дежурными сменами 105-й и 106-й пожарных частей. С огнем боролись восемь человек и две спецмашины.

В гараже во время происшествия стоял «ВАЗ-2104», автомобиль выгорел полностью. С места пожара госпитализирован 62-летний хозяин машины. Врачи диагностировали ожоги.