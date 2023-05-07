Коммивояжер из Саратова задержан за обман пенсионерки из Приозерска

Заведено уголовное дело о мошенничестве в отношении 36-летнего жителя Санкт-Петербурга, которого подозревают в обмане пенсионерки в Приозерске.

По данным полиции, вечером 5 мая к 81-летней женщине пришел незнакомец и убедил ее купить набор ножей и комплект постельного белья за 7000 рублей. По версии следствия, цена сильно завышена.

Известно, что подозреваемый родом из Саратова, ранее судим за кражи и мошенничество.