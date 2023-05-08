Захар Прилепин прокомментировал покушение как только пришел в себя

Он поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за то, что тот прислал вертолет.

Как сообщает Piter.tv, писатель Захар Прилепин прокомментировал теракт, в котором он пострадал. Публицист рассказал, что ехал за рулем машины, а его охранник находился на пассажирском сидении. Взрыв произошел под его колесом.

«Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат.» — говорит Прилепин.

Политик рассказал, что после взрыва потерял сознание на три минуты, а затем очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Ему помогли покинуть машину жители села.

Публицист добавил, что высадил дочь за 5 минут до взрыва.

Фото: ВКонтакте / Захар Прилепин

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин, взорван в Нижнем Новгороде.