Стало известно, где пролегает одна из самых красивых экотроп Ленобласти

Недалеко от поселка Сиверский, вдоль берега реки Оредеж можно насладиться незабываемой прогулкой.

Как сообщает телеграм-канал Санкт-Петербург online в пос. Сиверский Ленинградской области располагается экотропа, которую разработали сотрудники местной школы-интерната «Школа жизни».

Маршрут проходит вдоль берега реки Оредеж, сквозь лес. По маршруту высажены ели, а по пути оборудованы несколько станций: «Девонский утес», «Осиновая роща» и «Аллея 25 скворечников».

Фото: Санкт-Петербург online

Ранее стало известно, что во Всеволожском районе открылась новая экотропа «Юкковские камы».