Бастрыкин приказал отчитаться о смерти мальчика в Колпино

Как стало известно, ребенку страдавшему эпилепсией, три раза вызывали скорую, но до госпитализации так и не дошло.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки из-за гибели мальчика в Петербурге. Об этом сообщают Невские Новости.

«По предварительной версии, сотрудники скорой помощи несколько раз приезжали на вызов к мальчику, однако не госпитализировали его. Позже ребенку стало хуже, и он скончался. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении СК.

Как сообщается, врачи отказали в госпитализации. В комитете здравоохранения Петербурга сообщили, что данная информация не соответствует действительности. Известно, что ребенок страдал эпилепсией.

Тело мальчика направили в морг для установления причины смерти.

Фото: kremlin.ru | Администрация Президента России

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