Город Шебекино в Белгородской области попал под массированный обстрел

Пострадали 5 мирных жителей, двое от госпитализации отказались, троих доставили в районную ЦРБ.

Город Шебекино попал под массированный обстрел. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, обстрел был со стороны ВСУ. Об этом пишет сегодня Фонтанка.ру.

— Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы. Есть четверо пострадавших, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ, — написал Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

После этого еще один снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом. В результате обстрелов пострадали пять человек, сообщил глава области.

Фото: vvgladkov / T.me

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