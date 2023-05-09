Дрозденко возложил цветы к стеле «Гатчина-город воинской славы»

Автор: Гузель Галимова
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Утром 9 мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, ветераны и жители Гатчины возложили цветы к стеле «Гатчина-город воинской славы».

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Фото: администрация Ленобласти

Память героических защитников Отечества почтили минутой молчания.

Празднования Дня Победы в Ленобласти началось с самого утра. Александр Дрозденко примет участие в торжественных мероприятиях в Гатчине. С более подробным расписанием основных мероприятий Ленобласти, посвященных  78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться по ссылке.

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09.05.2023 482
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