Дрозденко возложил цветы к стеле «Гатчина-город воинской славы»

Утром 9 мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, ветераны и жители Гатчины возложили цветы к стеле «Гатчина-город воинской славы».

Память героических защитников Отечества почтили минутой молчания.

Празднования Дня Победы в Ленобласти началось с самого утра. Александр Дрозденко примет участие в торжественных мероприятиях в Гатчине. С более подробным расписанием основных мероприятий Ленобласти, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться по ссылке.