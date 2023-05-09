Автомобиль насмерть сбил лося возле Сертолово

ДТП с участием лося произошло 8 мая на трассе возле Сертолово во Всеволожском районе Ленобласти.

Внедорожник Jeep сбил лося, выбежавшего на проезжую часть. Животному выжить не удалось. На место приезжала скорая помощь, возможно водитель получил небольшую травму, но при этом он сам передвигался и мог стоять.

В комментариях пользователи отметили, что в этом месте, где произошло ДТП, постоянно случаются аварии с лосями.