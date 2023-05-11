Механик задержан после выстрела в ногу знакомого в Новолисино

На проспекте Ленина в Тосно 10 мая задержан 43-летний механик. По предварительным данным, накануне во время праздничного застолья возле дома на улице Народной в Новолисино мужчина выстрелил из травматики в ногу знакомому и убежал.

Из бедра пострадавшего достали черную пулю. После оказания первой помощи и операции он отпущен домой. Известно, что травматика официально зарегистрирована на предполагаемого агрессора.