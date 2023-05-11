В поселке Мичуринское заметили золотого фазана

В поселке Мичуринское Приозерского района Ленобласти заметили неожиданного гостя – золотого фазана.
Фотографии пернатого гостя появились в паблике «Я из Мичуринского!» в ВК.
Фото: Я из Мичуринского!/Людмила Хардина
Золотой фазан является одним из самых ярких представителей семейства фазановых. Родиной этой красивой птицы — западный Китай.
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11.05.2023 74