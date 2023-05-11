Глеб Панфилов госпитализирован в НИИ им Н. В. Склифосовского с инсультом

88-летний режиссер упал перед тем, как у него нарушилось кровоснабжение мозга.

11 мая ТАСС стало известно о госпитализации режиссера Глеба Панфилова. Об этом агенству сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Глеб Панфилов — лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Режиссер и автор сценария фильмов «Иван Денисович», «Романовы. Венценосная семья», «На съемках »Андрея Рублева»» и др. С 1986 года — режиссер театра «Ленком».

Ранее стало известно, что умер советский и российский режиссер Николай Досталь.