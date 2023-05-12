Три человека пострадали в ДТП на «Нарве»

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло в ночь на 12 мая на 62-м километре федеральной трассы А-180 «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти.

В районе поселка Сельцо под Волосово лоб в лоб столкнулись легковые авто Daewoo Nexia и Kia Rio. В результате аварии пострадали 42-летний водитель Daewoo и его 24-летний пассажир, водителя пришло деблокировать. Их госпитализировали. Во второй машине пострадал водитель.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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