Три человека пострадали в ДТП на «Нарве»

ДТП произошло в ночь на 12 мая на 62-м километре федеральной трассы А-180 «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти.

В районе поселка Сельцо под Волосово лоб в лоб столкнулись легковые авто Daewoo Nexia и Kia Rio. В результате аварии пострадали 42-летний водитель Daewoo и его 24-летний пассажир, водителя пришло деблокировать. Их госпитализировали. Во второй машине пострадал водитель.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.