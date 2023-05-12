Видео: в Выборгском районе полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

Автор: Гузель Галимова
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По информации ivbg.ru, 9 мая в поселке Бородинском Выборгского района Ленобласти дорожные полицейские попытались остановить Toyota Land Cruiser Prado.

Водитель проигнорировал требование и далее не реагировал на сигналы во время погони. Полицейский произвел предупредительный выстрел вверх и в сторону автомобиля. Автомобиль остановился только после того, как у него пробило бампер и колесо.

ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

За рулем оказался 60-летний местный житель, он находился в сильном алкогольном опьянении.

В отношении нарушителя оформили административные протоколы по трем статьям. Известно, что водитель ранее был судим за кражу.

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