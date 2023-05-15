В России стало проще получить выплаты семьям участников СВО

С 15 мая в силу вступил закон, который упрощает получение мер поддержки семьям участников СВО.
Если в течение шести месяцев нет сведений о месте нахождения участника СВО, то он в судебном порядке может быть признан безвестно отсутствующим. Это поможет семьям в оперативном оформлении документов, необходимых для получения социальных и страховых выплат и оказания мер соцподдержки.
Госдума в своем тг-канале опубликовала карточки с информацией о мерах поддержки семьям участников СВО.
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