В России стало проще получить выплаты семьям участников СВО

Автор: Гузель Галимова
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С 15 мая в силу вступил закон, который упрощает получение мер поддержки семьям участников СВО.

Если в течение шести месяцев нет сведений о месте нахождения участника СВО, то он в судебном порядке может быть признан безвестно отсутствующим. Это поможет семьям в оперативном оформлении документов, необходимых для получения социальных и страховых выплат и оказания мер соцподдержки.

Госдума в своем тг-канале опубликовала карточки с информацией о мерах поддержки семьям участников СВО.

В России стало проще получить выплаты семьям участников СВО СВО, меры поддержки, госдума
В России стало проще получить выплаты семьям участников СВО СВО, меры поддержки, госдума
В России стало проще получить выплаты семьям участников СВО СВО, меры поддержки, госдума
В России стало проще получить выплаты семьям участников СВО СВО, меры поддержки, госдума
В России стало проще получить выплаты семьям участников СВО СВО, меры поддержки, госдума
В России стало проще получить выплаты семьям участников СВО СВО, меры поддержки, госдума
В России стало проще получить выплаты семьям участников СВО СВО, меры поддержки, госдума
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В России стало проще получить выплаты семьям участников СВО СВО, меры поддержки, госдума
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